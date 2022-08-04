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Bol eş anlamlısı nedir? bol kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

03.08.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Aynı şekilde kelimelerin eş anlamlıları da çeşitlilik gösterir. Bol kelimesi bu kelimelerden biridir. Bereket, çok, geniş gibi eş anlamları bulunur. Cümle içindeki kullanımlarına göre hangi anlama geldiğini anlamak mümkündür. Bol kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bol eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Bol eş anlamlısı nedir? bol kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Birden fazla eş anlamlısı olan kelimelerden biri de bol kelimesidir. Dar, az veya kısıtlı olan her şeyin karşıt durumunu ifade eder. Birçok birleşik kelime de bol kelimesinden türetilir. Deyimlerde ve atasözlerinde kullanımı da mevcuttur.

Bol eş anlamlısı nedir?

Bol kelimesinin eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Bir sıfattır. Eş anlamlılarından biri de bayındır kelimesidir. Bir bölge, ülke, bir yer için kullanılır. O yeri daha verimli, daha iyi şartlara sahip bir yere dönüştürme eylemini karşılar.

Bol kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Geniş, çok, bereketli, fazla, verimli, zengin, gür, ferah, bayındır, varlıklı kelimeleri bol kelimesinin eş anlamlıları arasındadır. Bu kelimelerin tamamı cümle içinde verilmek istenen anlama göre birbirleri yerine kullanılabilir.

Bol kelimesinin eş anlamı nedir?

İlk kullanılan eş anlamı çok kelimesidir. Bir kişinin, nesnenin ya da herhangi bir şeyin fazlalığı belirtilmek istendiğinde kullanılır. Türk Dil Kurumu'ndaki tanımına göre iki tanımı bulunur. İkisi de sıfattır.

İlk tanımına göre "İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük ve geniş olan, dar karşıtı"dır. İkinci tanımı ise şöyledir: "Nicelik bakımından olağandan ve alışılandan çok, kıt karşıtı"dır.

Türk Dil Kurumu'nda bol kelimesi için Fransızca kökenli bir tanım daha vardır. Bu tanıma göre isim olan bol, özel bir cam içinde bazı malzemeleri karıştırarak yapılan bir içecek türüdür.

Bol kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimenin hangi anlamda ve ne amaçla kullanıldığını anlayabilmek için cümle içindeki kullanımına bakılmalıdır. Bu kelimenin eş anlamlısı olan sözcüklerin kullanıldığı cümle örnekleri şunlardır:

  • Bu bolluğun kaynağını sordun mu?
  • Bol keseden atması kolay, ispatlasın da görelim.
  • Kafasını kazıttıktan sonra saçları daha gür çıkmaya başladı.
  • Kendi topraklarımızdaki bereket hiçbir yerde yok.
  • Bol zamanın olduğunda haber ver görüşelim.
  • Tabağı çok fazla doldurdun, yiyemem.


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