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Beckham'ın takımının adı Inter Miami oldu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.09.2018 19:01 | Son Güncelleme

MLS'te 2020 yılından itibaren mücadele edecek İngiliz eski yıldız oyuncu David Beckham'ın ortaklığını ve başkanlığını üstlendiği futbol takımının adı Club Internacional de Futbol Miami, kısaca "Inter Miami" oldu

Beckham'ın takımının adı Inter Miami oldu

Beckham, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, takımın adının "Club Internacı̇onal de Futbol Mı̇amı̇" olarak belirlendiğini ve kısaca "Inter Miami" olarak anılacağını belirtti.

MLS'de ilk maçına 2020 yılında çıkacak Inter Miami'nin pembe, siyah ve beyaz renklerden oluşan ambleminde ise 2 pelikan ile 7 ışın saçan güneş yer alıyor.

Inter Miami

Konu hakkında açıklamalarda bulunan 43 yaşındaki eski futbolcu, "Dört yıl önce, bir kulüp sahibi olmayı düşledik. Bugün, adını ve amblemini duyurmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

2013 yazında aktif futbol yaşamını noktalayan Beckham, 1994'te adım attığı profesyonel kariyerinde ülkesinin Manchester United ve Preston North End, İspanya'nın Real Madrid, ABD'nin Los Angeles Galaxy, İtalya'nın Milan ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarında oynamıştı. Beckham, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 1996'dan 2009'a kadar 115 maçta giymişti.


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Anahtar Kelimeler:
david beckham Club Internacional de Futbol Miami Inter Miami

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