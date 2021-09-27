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BEDAŞ'ın desteklediği Enerjinin Yıldızları Projesi'ne İstanbul'da 22 öğrenci daha katıldı

27.09.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BEDAŞ'ın desteklediği Enerjinin Yıldızları Projesi'ne İstanbul'da 22 öğrenci daha katıldı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) desteğiyle Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında İstanbul Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan Yüksek Gerilim Dalı bölümüne bu yıl 22 öğrenci dahil oldu.

BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018-2021 yıllarında Enerjinin Yıldızları Projesi'ne katılarak Yüksek Gerilim Dalı bölümünde eğitim alan öğrenci sayısı İstanbul'da 89'a ulaştı.

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek ve Türkiye'de istihdama katkı sunmak hedefiyle 2018'de başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi'nin eğitimlerinden biri olan Yüksek Gerilim Dalı bölümünü bu yıl İstanbul Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 22 öğrenci tercih etti.

Yüksek Gerilim Dalı Laboratuvarı'nda uygulamalı eğitimin yanı sıra BEDAŞ'ta görev yapan uzmanlar tarafından hazırlanan ve artık müfredatta da yer alan Elektrik Piyasası Ders Kitabı yıl boyunca işleniyor. Bu dalı tercih edenler elektrik piyasası dersi başta olmak üzere şebeke bakımı, malzeme eğitimi, havai hat uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, aydınlatma, kayıp kaçak, müşteri operasyonları, sayaç ve ölçü eğitimi gibi konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenme fırsatına sahip oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, gelecekteki meslektaşlarının uygulamalı eğitim alabilmeleri için İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nı kurduklarını belirterek, "Bu dalda eğitim alan öğrencilerimize burs ve staj imkanı sunarken iş hayatına ilk adımı atmaları konusunda da destek veriyoruz. Yüksek Gerilim Dalı'nın ilk açıldığı yıl bu bölümü tercih eden 12 öğrencimizin 12'si de mezun olur olmaz BEDAŞ'ta aramıza katıldı. Yine geçen yıl mezun olan 10 arkadaşımız BEDAŞ'ta işe başladı." ifadelerini kullandı.

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