Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular

Bu açıklamanın ardından futbol dünyasından da birçok isim de bedelli uygulamasından yararlanacak...
Galatasaray Yusuf Yazıcı haberlerini yalanladı!
Jason Denayer, Manchester City'nin kamp kadrosunda yer aldı
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi
Beşiktaşlı futbolcu Matej Mitrovic 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'de!
Ryan Babel Beşiktaş'ı çıldırttı
Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta
G.Saray'ın eski yıldızı Arabistan'a gitti
Burak Yılmaz ameliyat oldu! 4-5 hafta sonra sahalara dönecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum