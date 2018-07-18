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Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular

FUTBOL HABERLERİ  | 18.07.2018 08:22 | Son Güncelleme

AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerliğin torba yasaya eklendiğini duyurdu. Turan, “Yaş 25, ücret 15 bin TL, 28 gün de askerlik olacak” dedi.

Bu açıklamanın ardından futbol dünyasından da birçok isim de bedelli uygulamasından yararlanacak...

İşte o isimler:

1 / 11

İsmail Köybaşı (29)

İsmail Köybaşı (29)
2 / 11

Alper Potuk (27)

Alper Potuk (27)
3 / 11

Serdar Aziz (27)

Serdar Aziz (27)
4 / 11

Şener Özbayraklı (28)

Şener Özbayraklı (28)
5 / 11

Caner Erkin (29)

Caner Erkin (29)
6 / 11

Necip Uysal (27)

Necip Uysal (27)
7 / 11

Mustafa Pektemek (29)

Mustafa Pektemek (29)
8 / 11

Eray İşçan (26)

Eray İşçan (26)
9 / 11

Uğur Demirok (29)

Uğur Demirok (29)
10 / 11

Mustafa Akbaş (27)

Mustafa Akbaş (27)
11 / 11

Mert Günok (29)

Mert Günok (29)
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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor bedelli askerlik

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