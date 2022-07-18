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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki BESYO bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başladı. Hayatını sporla geçirmek isteyen ve spora adayan öğrencilerin tercih ettiği BESYO bölümünün son 4 yıldaki taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını sizler için derledik. İşte Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki BESYO bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki BESYO bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Tüm üniversitelerdeki BESYO bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerine az bir zaman kala araştırılmaya başladı. Puanlarına göre BESYO bölümü olan okulları tercih edecek olan öğrenciler, BESYO bölümünün geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını merak ediyor.

BESYO TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için besyo bölümü 4 yıllık taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 174751 292.54708
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 210805 282.62808
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 216736 281.16292
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 262236 270.78438
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 291278 265.01821
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 10 - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 10 - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -


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