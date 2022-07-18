Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki BESYO bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Tüm üniversitelerdeki BESYO bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerine az bir zaman kala araştırılmaya başladı. Puanlarına göre BESYO bölümü olan okulları tercih edecek olan öğrenciler, BESYO bölümünün geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını merak ediyor.

BESYO TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için besyo bölümü 4 yıllık taban ve tavan puanları şu şekildeydi:



