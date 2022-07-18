Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki BESYO bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Tüm üniversitelerdeki BESYO bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerine az bir zaman kala araştırılmaya başladı. Puanlarına göre BESYO bölümü olan okulları tercih edecek olan öğrenciler, BESYO bölümünün geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını merak ediyor.
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için besyo bölümü 4 yıllık taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|174751
|292.54708
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|210805
|282.62808
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|216736
|281.16292
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|262236
|270.78438
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|291278
|265.01821
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|10
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|10
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
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