Bedensel engelli çocuklar için onlara benzeyen bebekler yapan kadının kalpleri ısıtan hikayesi

Amy Jandrisevits, hiçbir çocuğun kendini diğerlerinden farklı hissetmemesini sağlamak amacıyla oyuncak bebekler üretmeye karar verdi. Bir süredir Amy, bedensel engeli bulunan küçük çocuklar için benzersiz bedensel koşullara ve özelliklere sahip bebekler tasarlıyor. Amy’nin birkaç sene önce başlayan “Benim Gibi Bir Bebek” adlı projesi bugün dünyanın dört bir yanından birçok çocuğa neşe vererek, hiçbir tedavinin başaramaycağı şekilde kalpleri ısıtıyor.

Eskiden sosyal hizmetler uzmanı olarak çalışan Amy, kar amacı gütmeyen “Benim Gibi Bir Bebek” adlı projesiyle, bedensel engeli bulunan çocuklar için, onlara benzeyen oyuncak bebekler dikiyor.

"OLDUĞUN HALİNLE MÜKEMMELSİN"

Amy, tasarladığı ilk bebeği bir arkadaşının transeksüel çocuğu için tasarladı. Arkadaşı bebeği sosyal medyada paylaşınca birçok kişi Amy’den kendi çocukları için de bebek tasarlamasını istedi.

“Bir çocuğa ‘olduğun halinle mükemmelsin’ demek ve bu şekilde bir benlik sayıgısı oluşturmak ama onlara benzemeyen şeyler sunmak zor” diyen Amy hikayeyi değiştirmek istiyor.

Amy, iki yıllık bekleme listelerine rağmen yaptığı her bebeğe tüm dikkatini ve ilgisini veriyor. Ailelerin yaşamlarının oldukça mahrem bir parçasına davet edilmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Amy, ailelerle bağ kurmayı seviyor. Tamamen kişiye özel üretim yapan Amy, aynı zamanda bir bebek koleksiyoncusu ve eski bir pediatrik onkoloji sosyal hizmet çalışanı.



