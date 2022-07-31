Bedensel engelli milli sporcular, Dünya Bocce Challenger Turnuvası'nda mücadele edecek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, milli sporcuların Hollanda'da yarın başlayacak Veldhoven 2022 Dünya Bocce Challenger Turnuvası'na katılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 6 Ağustos'a kadar Veldhoven şehrinde yapılacak organizasyona dünyanın en iyi kadın ve erkek bocce oyuncularının katılacağı belirtildi.

Milli takım adına Öner Bozbıyık,Ersoy Turp, Havva Alyurt, Yahya Gürbüzer, Mehmet Emin Ateş ve Fatma Gürbüzer'in turnuvada yer alacağı aktarıldı.

Sporcuların yeteneklerine göre, BC1 Serebral palsili, BC2 Serebral palsili, BC3 Serebral palsili ve serebral palsisiz sporcular ile BC4 sadece serebral palsisi olmayan sporcular olmak üzere, 4 kategoride yarışacağı kaydedildi.

