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Bee Gees'in iki efsanevi ismi dört gün arayla hayatını kaybetti!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.11.2024 17:00
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Dünya çapında 220 milyon albüm ve single satan efsanevi müzik grubu Bee Gees’in iki efsanevi ismi, Dennis Bryon ve Colin Petersen, dört gün arayla hayata gözlerini yumdu.

Bee Gees'in iki efsanevi ismi dört gün arayla hayatını kaybetti!

Britanya asıllı Avustrralyalı kadeşler Barry, Robin ve Maurice Gibb'in 1958'de kurduğu Bee Gees için davulların başına geçmiş olan iki efsanevi isim dört gün arayla hayatını kaybetti.

Grubun disko dönemine damga vuran Bryon’un 14 Kasım’da 76 yaşında hayatını kaybettiği açıklanırken ölüm nedeni henüz belirlenmedi.

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18 Kasım’da ise grubun ilk profesyonel bateristi Colin Petersen, 78 yaşında yüksekten düşerek hayata gözlerini yumdu.

SAYGI GRUPLARI İLE ÇALIYORLARDI

Her iki baterist de son yıllarda Bee Gees’e adanmış saygı gruplarında sahne alıyordu. Petersen, "The Best of The Bee Gees Show" ile, Bryon ise İtalyan Bee Gees ile efsanevi parçaları yaşatıyordu.

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HAYATTA KALAN SON ÜYE...

Grubun kurucuları olan Gibb kardeşlerden Maurice 2003’te, Robin ise 2012’de hayata gözlerini yummuştu. Barry Gibb, Bee Gees’in hayatta kalan son üyesi olarak müzik mirasını devam ettiriyor.

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Müzik
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