BEE'O Polen, her öğün için vitamin desteği sağlıyor

İSTANBUL (AA) - BEE'O Polen, yüksek lifli ve proteinli içeriğiyle alınması gereken günlük vitamin ve mineral desteğini sağlıyor. BEE'O Propolis'ten yapılan açıklamaya göre, bitkilerin üreme hücrelerinden polen, dünyadaki "tek tam gıda" olarak tanımlanıyor. Arılar tarafından yavru beslenmesinde ve arı sütü salgılayan genç işçi arıların beslenmesinde yüksek miktarda kullanılan polen, insanların günlük beslenmesine katkıda bulunuyor. Bileşimindeki lifler, vitaminler, mineraller, aminoasitler, fenolik ve flavonoid maddelerle değerli bir besin maddesi olan BEE'O Polen, yüksek lifli ve proteinli içeriğiyle alınması gereken günlük vitamin ve mineral desteğini sağlıyor. Polenin içeriğinde B1, B2, B3, B5, B6, E, C vitaminleri, folik asit, biotin, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, manganez ve fosfor gibi mineraller yer alıyor. Bu sayede polen, günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor. Yetişkinlerin günde 2-4 tatlı kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı doğrudan ya da sevdikleri ılık/soğuk gıdaların içerisine ilave ederek tüketmesi tavsiye ediliyor.

BEE'O Polen, 100 gramında 2 miligram vitamin B2 (Riboflavin) içeriyor. Günde 2-4 tatlı kaşığı tüketildiğinde, bu miktar günlük B2 vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılamaya yardımcı oluyor. Vitamin B2 (Riboflavin), normal enerji oluşum metabolizmasına, mukozanın, kırmızı kan hücrelerinin, cildin, görme yetisinin, demirin metabolizmasının korunmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunuyor. BEE'O Polen, 100 gramında 13 miligram demir (Fe) içeriyor. Günlük 2-4 tatlı kaşığı tüketildiğinde, bu miktar günlük demir ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılamaya yardımcı oluyor. Demir, normal enerji oluşum metabolizmasına, kırmızı kan hücrelerinin ve hemoglobinin oluşumuna, vücutta oksijen taşınmasına, bağışıklık sisteminin fonksiyonuna, yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına, çocukların bilişsel gelişimine katkıda bulunuyor. BEE'O Polen, 100 gramında 3,5 mg çinko içeriyor. Günlük 2-4 tatlı kaşığı polen tüketildiğinde, bu miktar günlük çinko ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılamaya yardımcı oluyor.

Çinko (Zn), normal makro besin ögeleri metabolizmasına, A vitamininin metabolizmasına, protein sentezine, kemiklerin korunmasına, saçın korunmasına, tırnakların korunmasına, cildin korunmasına, görme yetisinin korunmasına, bağışıklık sisteminin fonksiyonuna katkı sağlıyor.