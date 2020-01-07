YURTHABER
  4. BEE'O Polen, her öğün için vitamin desteği sağlıyor

BEE'O Polen, her öğün için vitamin desteği sağlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

BEE'O Polen, her öğün için vitamin desteği sağlıyor

İSTANBUL (AA) - BEE'O Polen, yüksek lifli ve proteinli içeriğiyle alınması gereken günlük vitamin ve mineral desteğini sağlıyor.

BEE'O Propolis'ten yapılan açıklamaya göre, bitkilerin üreme hücrelerinden polen, dünyadaki "tek tam gıda" olarak tanımlanıyor.

Arılar tarafından yavru beslenmesinde ve arı sütü salgılayan genç işçi arıların beslenmesinde yüksek miktarda kullanılan polen, insanların günlük beslenmesine katkıda bulunuyor.

Bileşimindeki lifler, vitaminler, mineraller, aminoasitler, fenolik ve flavonoid maddelerle değerli bir besin maddesi olan BEE'O Polen, yüksek lifli ve proteinli içeriğiyle alınması gereken günlük vitamin ve mineral desteğini sağlıyor.

Polenin içeriğinde B1, B2, B3, B5, B6, E, C vitaminleri, folik asit, biotin, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, manganez ve fosfor gibi mineraller yer alıyor. Bu sayede polen, günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Yetişkinlerin günde 2-4 tatlı kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı doğrudan ya da sevdikleri ılık/soğuk gıdaların içerisine ilave ederek tüketmesi tavsiye ediliyor.

BEE'O Polen, 100 gramında 2 miligram vitamin B2 (Riboflavin) içeriyor. Günde 2-4 tatlı kaşığı tüketildiğinde, bu miktar günlük B2 vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılamaya yardımcı oluyor. Vitamin B2 (Riboflavin), normal enerji oluşum metabolizmasına, mukozanın, kırmızı kan hücrelerinin, cildin, görme yetisinin, demirin metabolizmasının korunmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunuyor.

BEE'O Polen, 100 gramında 13 miligram demir (Fe) içeriyor. Günlük 2-4 tatlı kaşığı tüketildiğinde, bu miktar günlük demir ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılamaya yardımcı oluyor. Demir, normal enerji oluşum metabolizmasına, kırmızı kan hücrelerinin ve hemoglobinin oluşumuna, vücutta oksijen taşınmasına, bağışıklık sisteminin fonksiyonuna, yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına, çocukların bilişsel gelişimine katkıda bulunuyor.

BEE'O Polen, 100 gramında 3,5 mg çinko içeriyor. Günlük 2-4 tatlı kaşığı polen tüketildiğinde, bu miktar günlük çinko ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılamaya yardımcı oluyor.
Çinko (Zn), normal makro besin ögeleri metabolizmasına, A vitamininin metabolizmasına, protein sentezine, kemiklerin korunmasına, saçın korunmasına, tırnakların korunmasına, cildin korunmasına, görme yetisinin korunmasına, bağışıklık sisteminin fonksiyonuna katkı sağlıyor.

Bileşiminde yaklaşık yüzde 20 protein bulunan BEE'O Polen, bu özelliğinden dolayı özellikle sporculara spor öncesi ve sonrası öğünlerde kullanılması için de öneriliyor.

- BEE'O Polen'den "Sözleşmeli Arıcılık" yöntemi

BEE'O, Türkiye'de ilk defa hayata geçirdiği "sözleşmeli arıcılık" modeliyle arı ürünleri üretimi gerçekleştiriyor. Bu model ile kontrollü koşullarda, kovandan sofraya izlenebilir üretim sağlanıyor.

BEE'O, uzman ekibinde yer alan ziraat mühendisleri ve arıcılık uzmanları kontrolünde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan arıcılarla birebir çalışıyor, eğitim ve malzeme desteği veriyor.

Türkiye genelinde 2 bin 500 sözleşmeli arıcı ve 350 bin arı kovanı ile çalışmalarına devam eden BEE'O, uyguladığı sözleşmeli model ile her bir arıcının ürettiği ürünleri kesin olarak hangi rakamdan alacağının taahhüdünü de vererek bu şekilde "adil ticaret" sağlıyor.

Sözleşmeli arıcılardan toplanan polenin, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent laboratuvarlarında test edilerek kalitesi ve gıda güvenliğine uygunluğu doğrulanıyor.

Öte yandan, BEE'O, yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sattığı her ürünün 1 TL’sini arıcılara daha modern ekipmanlarla üretim yapmalarını sağlamak ve arıcılığın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için bir fonda topluyor.

Fonda biriken bu para, arıcıların bal sağım makinesi, modern arı kovanı, bal dinlendirme kazanı ve benzeri ekipmanlarının yenilenmesi amacıyla arıcılara geri döndürülüyor. Böylece Türkiye'de arıcılığın gelişimi ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an! 3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!
⁃Beyoğlu’nda 2 katlı metruk binada çökme⁃Beyoğlu’nda 2 katlı metruk binada çökme
Kartal Belediyesi’nden sağanak yağış mesaisiKartal Belediyesi’nden sağanak yağış mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BEE'O Polen

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:15
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Beylikdüzü’ndeki "fırsat çadırı"na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Beylikdüzü’ndeki "fırsat çadırı"na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İstanbul'un bir ilçesinden 6 bin göçmen sınır dışı edildi

İstanbul'un bir ilçesinden 6 bin göçmen sınır dışı edildi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.