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Beeşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in kardeşinden derbi yanıtı!

06.11.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmanın yankıları sürerken, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in kardeşi Alexis Ismael'den 5-2'lik Ümraniyespor maçının ardından gelen mesaja yanıt derbi mağlubiyetinin ardından geldi. İşte detaylar...

Beeşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in kardeşinden derbi yanıtı!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan dev derbide Valerien Ismael'in ardından takımın başına getirilen Şenol Güneş ilk mağlubiyetini tattı.

Siyah-Beyazlı ekip kritik bir puan kaybı yaşarken, sosyal medyada oldukça ilginç bir diyalog paylaşıldı.

VALERIEN ISMAEL'İN KARDEŞİNDEN YANIT!

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in kardeşi Alexis Ismael'e geçtiğimiz hafta oynanan ve Beşiktaş'ın 5-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanan Ümraniyespor maçı sonrası mesaj atan bir taraftara Alexis'in yanıtı derbi sonrası oldu.

"YA ŞİMDİ?"

POMPO

Ümraniyespor maçının ardından taraftardan gelen mesajı, derbi mağlubiyeti sonrası yanıtlayan Valerien Ismael'in kardeşi "Ya şimdi? Derbi böyle mi oynanır?" cevabını verdi.


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