Beeşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in kardeşinden derbi yanıtı!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan dev derbide Valerien Ismael'in ardından takımın başına getirilen Şenol Güneş ilk mağlubiyetini tattı.
Siyah-Beyazlı ekip kritik bir puan kaybı yaşarken, sosyal medyada oldukça ilginç bir diyalog paylaşıldı.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in kardeşi Alexis Ismael'e geçtiğimiz hafta oynanan ve Beşiktaş'ın 5-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanan Ümraniyespor maçı sonrası mesaj atan bir taraftara Alexis'in yanıtı derbi sonrası oldu.
Ümraniyespor maçının ardından taraftardan gelen mesajı, derbi mağlubiyeti sonrası yanıtlayan Valerien Ismael'in kardeşi "Ya şimdi? Derbi böyle mi oynanır?" cevabını verdi.