Begüm Birgören ve Mehmet Cemil evleniyor! Gelinlikli poz veren Begüm Birgören kimdir?

Begüm Birgören, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde hayatını birleştirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, düğün öncesi fotoğraf çekiminden pozlarını paylaştı.

Haziranda aile arasında bir nişan yapan çiftten Birgören düğün fotoğraflarını “Sevgilim” yazarak paylaştı.

Mehmet Cemil ise “Her şey seninle güzel sevgilim” karşılığını verdi. Pek çok ünlü isim Birgören'e tebrik mesajları gönderdi.



İkili, haziran ayında aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanmıştı.

Begüm Birgören, iki yıldır birlikte olduğu Mehmet Cemil’le bugün Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evleniyor.

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören, 20 Eylül 1982 tarihinde Eskişehir‘de doğmuştur. Annesi ekonomist, babası öğretmendir. Annesi Çerkes kökenlidir. 13 yaşındayken gazetede gördüğü Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kurslarına katılmaya başlamıştır.



Fenerbahçe Lisesi’nden sonra okuduğu Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunudur. Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmıştır.