Yeraltı 18. bölüm 1. fragman izle! ''Daha yeni başlıyoruz''

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi dün akşam ikinci sezonuyla yeniden izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni sezonda yeni isimlerin dahil oldığu dizide yine heyecan doruktaydı.

Yeraltı'nın 17. bölümüne Bozo'nun bir kızı olduğu gerçeğini öğrenmesi damga vurdu. Dizinin yeni bölümünün ardından 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda İsmail Hacıoğlu'nun yer alması sosyal medyanın ilgisini çekti.

**YERALTI 18. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

“Bu savaşta ikisinden biri sağ çıkamaz!” ⚡ #Yeraltı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de NOW'da. Pierre Cardin ile Yeraltı'nda #GözlerÜstünde @pierrecardintr #reklam @nowtvturkiye @medyapimresmi https://t.co/cpcixNEx6y — Yeraltı (@Yeralti_Dizi) October 7, 2026

Yeraltı'nın yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'İsmail Hacıoğlu diziye çok yakıştı', 'Daha yeni başlıyoruz', 'Yeraltı yeni başlıyor', 'İsmail Hacıoğlu müthiş bir oyuncu' 'İsmail Hacıoğlu diziye renk kattı' gibi yorumlar yapıldı.

YERALTI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Haydar Ali ile Sultan’ın düğün günü gelirken, Ceylan artık uzaktan izlediği bir ihtimalle değil, gözlerinin önünde gerçekleşen bir evlilikle karşı karşıyadır. Haydar Ali’nin Sultan’la nikâh masasına oturması, Ceylan için sandığından çok daha zor olacaktır.

Üstelik düğün, Ceylan’ın karşısına hiç beklemediği başka bir hikâye çıkarır. Bozo’nun eski sevgilisi Derya’nın düğüne gelişi, geçmişte kaldığı düşünülen bir ilişkiyi yeniden gündeme getirir. Bozo ile Derya arasında geçen konuşmada “Ada” isminin taşıdığı anlam ise ikilinin geçmişine dair yeni soru işaretleri yaratır.

Öte yandan Bozo’nun Gülsüm Ana’ya verdiği üç aylık sözün sonuna yaklaşılırken, Yeraltı’nda uzun süredir bastırılan huzursuzluk da açığa çıkmaya başlar. Bozo’nun geri çekildiği dönemde biriken meseleler, eski dostu Rüzgar’ı yıllar sonra yeniden karşısına getirir. Rüzgar ile abisi Boran’ın gelişi ise geçmişten kalan başka hesapları da beraberinde getirir.

Düğün için adada bir araya gelen kalabalığın içinde eski aşklar, eski dostluklar ve kapanmamış hesaplar aynı masada buluşur. Bozo yeni hayatına tutunmaya çalışırken, üç aylık sessizliğin bitmesine yalnızca günler kalmıştır.