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Begüzar Korel: Aşırı beceriksiz ve üşengecim!

06.10.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel, henüz hastane çantasını hazırlamadığını ifade etti. Şu sıralar işlerini ertelediğini söyleyen Korel, "Her şeyi bir atasım geldi. Yine konsantre olamıyorum. Aşırı beceriksiz ve üşengecim!" diyerek kendini eleştirdi.

Begüzar Korel: Aşırı beceriksiz ve üşengecim!

Ali ve Han adında iki oğlu olan Bergüzar Korel, bu kez kız bebek bekliyor. Instagram hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan güzel oyuncudan yeni paylaşım geldi.

"KONSANTRE OLAMIYORUM"

Henüz hastane çantasını hazırlamadığını ifade eden 36 haftalık hamile olan 39 yaşındaki oyuncu, bu kez takipçileriyle dertleşti. Daha önce kızına 'Leyla' adını koyacağını açıklayan Bergüzar Korel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Hala hastane çantası hazırlamamış, çocukların dolabını yerleştirmemiş ama bu sabah daha yüzünü yıkamadan 6:30 da uyanıp banyo dolabını düzenlemeye kalkan bir anne bırakalım şuraya... Onu da beceremedim. Her şeyi bir atasım geldi. Yine konsantre olamıyorum. Aşırı beceriksiz ve üşengecim! İki adımda nefes nefese kalıyor her şeyi erteliyorum. En büyük motivasyonum yemek. Damar yolu açsanız karbonhidrat fırlar öyle söyleyeyim. Normal hayatımda ne yapıyorsam tersini yapıyorum. Umurumda mı? Sıfır..."

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Bergüzar Korel Instagram
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