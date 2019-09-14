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Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 14.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

Blu TV'de yayınlanmaya başlayan fenomen dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin 8'inci bölümünde iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu.

Uzun bir aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkan efsane dizi Behzat Ç.'de Türk dizi tarihine geçen bir olay yaşandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde iki kadın karakterin öpüşme sahnesi olay oldu.

12 Eylül Perşembe günü Blu Tv'de yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 8. son bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı.

CİNAYET SORUŞTURMASINDA TANIŞMIŞTI

Cinayet Büro Amirliği Komiser Yardımcısı rolünü canlandıran İlkyaz Arslan'ın, cinayet soruşturmasında tanıştığı Fatoş karakteriyle öpüşme sahnesi dikkat çekti. Türk dizi tarihinde ilk kez eşcinsel öpüşmeye yer verilmiş oldu.


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blu tv behzat ç eşcinsel öpüşme

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