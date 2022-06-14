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  4. Behzat Ç. hayranlarına yeni sezon müjdesi! Erdal Beşikçioğlu açıkladı

Behzat Ç. hayranlarına yeni sezon müjdesi! Erdal Beşikçioğlu açıkladı

14.06.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen dizi Behzat Ç. yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Dizide Behzat Ç.'yi canlandıran Erdal Beşikçioğlu, hayranlarının merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Beşikçioğlu, dizinin aynı kadroyla devam edeceğini söyledi.

Behzat Ç. hayranlarına yeni sezon müjdesi! Erdal Beşikçioğlu açıkladı

Türk televizyonlarının sıra dışı yapımlarından olan Behzat Ç. üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

"BİZİ İKNA ETMEK ZOR DEĞİL"

Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada yeni sezon müjdesini duyurdu. Behzat Ç.'nin aynı kadroyla devam edeceğini belirten ünlü oyuncu, " Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.

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Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. Ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında da BluTV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu. Fenomen dizinin yeni bölümleri de yine Blu TV'de yayınlanacak.

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Erdal Beşikçioğlu
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