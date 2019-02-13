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Beşiktaş'ta sıcak saatler! Transfer bitebilir...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

Çin takımı Beijing Guoan Gary Medel için Beşiktaş’la görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, 10 milyon euro (60 milyon TL) istiyor. Transfer her an bitebilir.

Beşiktaş'ta sıcak saatler! Transfer bitebilir...

Türkiye'de transfer sezonu kapansa da Quaresma ve Medel’in Beşiktaş’tan ayrılma ihtimali sürüyor.

Çin’in Beijing Guoan takımının transfer teklifinde bulunduğu Şilili Medel için görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanma olasılığı yüksek. Çin basınına göre Siyah-Beyazlı ekibin istediği 10 milyon euroluk bedeli, Çin takımının ödemeye sıcak baktığı belirtiliyor.

31 yaşındaki oyuncunun bu sezon Beşiktaş’ta gösterdiği istikrarlı performansın, Çin ekibinin dikkatini çektiği de vurgulandı. 2020’ye kadar Siyah-Beyazlı ekiple sözleşmesi bulunan Şilili oyuncu, bu sezon 28 maçta forma giydi. Medel’in sezon başında West Ham’a transferi gündeme gelmiş ancak İngilizler Beşiktaş’ın istediği parayı vermediği için anlaşma olmamıştı.

(Akşam)

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Beşiktaş gary medel

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bakıyorum paralanmaya başladınız iyi iyi adamınız İlhan ın parasını ödersiniz o zaman ninni taşlılar sizi zuhahaha
sen nasıl bir yavşaksın len hıyar.... Beşkiktaş'ın 2018'de kasasına koyduğu parayı sizrüyanızda görmemişsinizdir. düne kadar kıçınıza don alamıyordunuz. bizim tolgayı alınca yıldız transferi mi yaptınız zannediyorsunuz kendinizi...
@texas_ranger zuhahah yerine cinsine bakılırsa hav hav hav yapman lazımdı
temiz ve kaliteli bir topçu. Değerler birer birer gidiyor. kötülerede (caner, gökans ve ozi) sıra gelse
bu çinliler akıllanmıyor
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