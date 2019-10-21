Bekar hayatın güzelliklerini anlatmak için ilginç bir yol seçti!

İnsanın üniversite yaşlarındaki hayat döngüsüne kısaca baktığımızda karşımıza belli sorular çıkıyor. Okul ne zaman bitiyor, askerlik ne zaman, işe girdin mi, evlilik ne zaman ve sonunda da çocuk düşünmüyor musunuz? Bu hemen hemen her kültürde aşağı yukarı böyle seyreden bir döngüdür. Bu soruların her biri ayrı ayrı insanı büyük bir baskı altına alır. İnsanlar bu sorulara muhatap olmamak için bir süre akrabalarla, eş dostla görüşmeyi bile kesecek duruma gelir.
ONA 'KRALİÇE' DİYORLAR
Ancak bir Instagram hesabı bu dayatmalara karşı çıkıyor. “Not Engaged” isimli hesap bir kadının tabiri caiz ise yüzüksüz sol eline ait ve hayatını istediği gibi yaşıyor. Her paylaşımının altında işe #blessed etiketini görmek mümkün, yani bu durumuna şükrediyor. Bu hareket kısa sürede yalnız olmadığını da kanıtladı, çünkü hesabın halihazırda 103 bin takipçisi var. Takipçileri elin sahibi kadına “Kraliçe” diye hitap ediyor ve hayatının her anından büyük keyif alıyorlar.
'NİŞANLI DEĞİLİM AMA EMİN OLUN İYİYİM'
Hesabın tanıtım kısmında, “Nişanlı değilim, ama emin olun iyiyim” yazıyor. 'Benim ve yüzüksüz elimin maceralarını takip edin ve her şeyin yolunda olduğunu kendi gözlerinizle görün' diyen kadın, bu hesabın insanların sürekli “evlenmiyor musun?” demesine ve sürekli evlilik yüzüklerini insanın gözüne sokan arkadaşlara inat açıldığını belirtiyor.
Hesabın vermek istediği mesaj ise çok basit, hayatı yaşamak için evlenmeye gerek yok. İnsanlar evlenmeden de gayet mutlu olabilir.
Genç kadının açıklamaları ise şöyle devam ediyor:
Evlenmemiş herkesi mutsuz, eş arayan, hayatın amacını yitirmiş biri olarak görmekten vazgeçin. Çünkü biz öyle değiliz. Mecbur kaldığımız için değil, tercihimiz bu olduğu için bekar hayatı yaşıyoruz. Kafanızdaki “her kadın evlenmek ister” düşüncesinden sıyrılın. Kadını, bir erkek olmadan hayal edemeyen kısır düşüncelerinizi bir kenara bırakın. Biz içinde olduğumuz hayattan çok memnunuz. Yemeğimizi sadece kendimize yetecek kadar yapıyoruz. Evin her türlü işini kendi başımıza halledebiliyoruz. Yalnızlıktan korkmuyoruz. Canımız ne isterse, ne zaman isterse o zaman yapıyoruz. Her şeyin yolunda olduğunu anlamak için bu fotoğrafları görmeniz gerekiyorsa buyurun bakın.
BEKAR OLMAYI SORUN OLARAK GÖREN HERKES BU HESABA DAVETLİ
Her anımız bize ait. Arkadaşlarımızla istediğimiz gün, istediğimiz yerde buluşuyoruz. Bekar olmayı bir sorun gibi gören herkesi hesabımıza davet edin. Edin ki “Her kadın evlenmek ister” düşüncelerinden sıyrılsınlar. Bekar hayatın tadını çıkaran kadınları görsünler. İşte o hesaptan fotoğraflar...
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