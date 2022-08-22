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Bekçi Oltan Koca'nın şehit olmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor

22.08.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi Oltan Koca'nın şehit olmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'de bekçi Oltan Koca'nın, bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale sırasında fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğu olaya ilişkin gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı bulunan bir düğünün sonlandırılması için olay yerine giden polis ve bekçilere mukavemet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Bekçi Oltan Koca'nın şehit olmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemleri süren zanlıların yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

- Olay

Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'taki bir düğünün geç saatlere kadar sürdüğü ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve bekçiler, düğündekilerin mukavemetiyle karşılaşmış, yaşanan arbede sırasında fenalaşan bekçi Oltan Koca hastaneye kaldırılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, daha sonra bekçi Koca'nın müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğünü açıklamıştı.

Şehit bekçi Oltan Koca'nın cenazesi, dün İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane'ye götürülmüştü.

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