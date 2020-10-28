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Beklenen gün geldi: Emre Belözoğlu imzayı atıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun görevi bugün resmen açıklanacak. Sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörü, transferin tek sorumlusu olacak. Başkan'ın futbol danışmanlığını yapacak.

Beklenen gün geldi: Emre Belözoğlu imzayı atıyor

Emre Belözoğlu bugün saat 14.00'te yeni görevi için imzayı atacak. Futbolu bırakma kararından bu yana kulüpte etkin rol alan ve bu sezon yapılan 18 transferde başrolü oynayan Belözoğlu'nun yeni göreviyle ilgili yetkileri ve kulüpteki görevleri belli olacak.

40 yaşındaki Belözoğlu, kulübün futbolla ilgili operasyonlarında adeta merkezde yer alacak. Takım planlaması ve transfer Belözoğlu'ndan sorumlu olacak. Samandıra ile yönetim arasında köprü vazifesi görecek. Bunun dışında Dereağzı ile koordinasyonu yine Belözoğlu önderliğindeki sportif direktörlük müessesesi gerçekleştirecek.

Emre Belözoğlu'na bağlı bir ekip de olacak. Ayrıca Belözoğlu'nun ekibinde hukukçular da var. Belözoğlu, kulübün futbol operasyonlarıyla ilgili tüm gelişmeleri düzenli olarak Başkan Ali Koç'a raporlayacak. Başkan'ın adeta futbol danışmanı statüsünde olacak.

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