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Beklenen oldu! Cristiano Ronaldo, iki yıllık sözleşmeye imzayı atıyor!

Kariyerine bir süredir Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo'nun yeni sezondaki takımı belli oldu. Al Nassr ile sözleşmesi biten Cristiano Ronaldo, daha önce yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını duyurmuştu. Yaşanan son gelişmenin ardından Ronaldo'nun 2 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Beklenen oldu! Cristiano Ronaldo, iki yıllık sözleşmeye imzayı atıyor!
Emre Şen

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun yeni sezondaki takımı belli olmak üzere...

AL NASSR İLE SÖZLEŞMESİ BİTMİŞTİ

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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada Al Nassr'dan ayrıldığını açıklamış ve tüm takıma teşekkür etmişti.

2 YILLIK ANLAŞMA AN MESELESİ

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Al Nassr, Ronaldo ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Tarafların iki yıllık sözleşme için el sıkıştığı ve resmi duyurunun kısa süre içinde yapılacağı öğrenildi. Al Nassr forması altında toplam 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol ve 19 asistlik istatistik bir performans sergiledi. Efsane isim takımıyla kupa sevinci yaşayamadı.

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