Beklenen oldu! Cristiano Ronaldo, iki yıllık sözleşmeye imzayı atıyor!

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun yeni sezondaki takımı belli olmak üzere...

AL NASSR İLE SÖZLEŞMESİ BİTMİŞTİ

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada Al Nassr'dan ayrıldığını açıklamış ve tüm takıma teşekkür etmişti.

2 YILLIK ANLAŞMA AN MESELESİ

Al Nassr, Ronaldo ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Tarafların iki yıllık sözleşme için el sıkıştığı ve resmi duyurunun kısa süre içinde yapılacağı öğrenildi. Al Nassr forması altında toplam 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol ve 19 asistlik istatistik bir performans sergiledi. Efsane isim takımıyla kupa sevinci yaşayamadı.