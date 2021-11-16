Beklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararı

17 maçta forma giyen Ferdi, takımında bu sezon en çok görev yapan 3 futbolcudan biri oldu. 2018 yılında 1 milyon 400 bin avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Vitor Pereira ile adeta yeniden doğdu. Portekizli teknik adam, bu sezona kadar forma şansı bulmakta zorlanan Ferdi'nin kendini göstermesini sağladı.

2 GOL 2 ASİST

Şu ana kadar 2 kez fileleri havalandıran ve 2 gol pası üreten Ferdi Kadıoğlu, hem defansta hem de hücumdaki başarılı futboluyla beğeni topladı. 17 maçta forma giyerek bu sezon en çok oynayan 3 futbolcudan biri olan Ferdi, milli takım konusunda Türkiye ve Kanada’dan teklif aldı. Yıllarca forma giydiği Hollanda Ümit Milli Takımı'nda artık yaşı gereği oynayamayan genç oyuncu, mart ayına kadar tercihini yapacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertlilerin A Milli Takım tercihinin belli olmasının ardından Ferdi'ye 5 yıllık Sözleşme önereceği ifade edildi.



