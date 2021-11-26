Beklenen oldu! Uğurcan 2 yıllık imzalıyor

Trabzonspor'da bir yandan takıma yapılacak takviyeler için uğraşılırken, diğer taraftan iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavili yönetim Uğurcan Çakır konusunda hamle yaptı.

NE KADAR KAZANACAK?

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ücretinde iyileştirme yapacak ve mevcut sözleşmesini uzatacak.

Bordo-mavililer, şu anda garanti bonuslarla birlikte 8.5 milyon TL kazanan Çakır'a garanti bonuslar hariç 9 milyon TL ödeyecek.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Trabzonspor'la 3 yıl sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki file bekçisinin mukavelesi 2 yıl daha uzatılacak.

Süper Lig'de bu sezon 12 maçta forma giyen Uğurcan Çakır kalesinde 11 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapadı.



