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Beklenen yağış Denizli’ye düştü

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.01.2021 12:50 | Son Güncelleme

Denizli’de sabah saatlerinde başlayan yağmur, ara ara etkisini artırarak hayatını olumsuz etkiledi.

Denizli’de sabah saatlerinde başlayan yağmur, ara ara etkisini artırarak hayatını olumsuz etkiledi. Mesai saatine yetişmeye çalışan vatandaşlar, adeta yağmurla yarıştı.
Denizli’de uzun aranın ardından ilk kez yağmur yağışı gerçekleşti. Sabah saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla etkisini arttıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Mesai saatine az bir süre kala etkisini arttıran yağmura rağmen vatandaşlar, şemsiye ve ya ceketlerini siper ederek yağmurdan kaçışması dikkatlerden kaçmadı. Kent genelinde etkisini arttıran yağış, bazı noktalarda sürücülere de zor anlar yaşattı. İşe gitmek için yola çıkan sürücüler, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ufak kazalar atlattı. Bir vatandaş ise aracıyla seyir halinde iken sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koştu.

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Denizli Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:14
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:27

Denizli Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Emir Eczanesi
Merkezefendi
Moralıoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Şule Eczanesi
Merkezefendi
Yeşilyurt Eczanesi
Merkezefendi
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
Sevim Eczanesi
Pamukkale
Yaren Eczanesi
Pamukkale
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