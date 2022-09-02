Beko, IFA Fuarı'nda su tasarrufuna dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Beko, Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA 2022’de bu yıl sürdürülebilirliği odak noktasına alarak su tasarrufu sağlayan yeni ürün ve teknolojilerini sergiliyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Beko, bu yıl fuarda SaveWater teknolojilerini tanıttı.

Beko, fuarda SaveWater teknolojisini öne çıkartıyor. SaveWater teknolojisi ile tasarlanan çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesi, temizleme performansından ödün vermeden su tasarrufu sağlıyor. SaveWater teknolojisiyle tasarlanan kurutma makinesinin su tankında, çamaşır makinesinin su girişine bağlı bir boşaltma sistemi bulunuyor. Kurutma makinesi her çalıştırıldığında su tankında 5,2 litreye kadar su topluyor. Tankta biriken suyun doğrudan çamaşır makinesine verilmesiyle her yıkamada 5,2 litreye kadar su tasarrufu sağlanıyor.

SaveWater bulaşık makineleri ise, son durulama suyunu biriktirerek bir sonraki yıkama çevriminin başında kullanmaya imkân tanıyor. Beko ürünlerinde gamdaki en düşük su tüketimini sağlayan teknoloji olan SaveWater teknolojisi sayesinde son durulama suyu mega su tankında toplanarak bir sonraki yıkamada yeniden kullanılmak üzere saklanıyor. SaveWater bulaşık makinelerinde Eco program ile yapılan her yıkamada aynı enerji sınıfı ve kapasiteye sahip Beko bulaşık makinalarının Eco programlarındaki su tüketimine kıyasla 2,6 litre su tasarrufu sağlanıyor. Böylece daha az suyla kusursuz temizlik sağlanırken bulaşık makinesi tam kapasite doluyken yalnızca 6,9 litre su tüketiliyor. Saklanan su 72 saat boyunca kullanılmadığı durumda hijyen kuralları çerçevesinde otomatik olarak giderden boşaltılıyor.

- Aquatech teknolojisi ile enerji tasarruflu çamaşır yıkama

Beko’nun IFA’da sergilediği Aquatech teknolojisi, enerji tasarrufu sağlarken çamaşırları daha hızlı ve hassas bir şekilde yıkıyor. Aquatech teknolojisi ile tasarlanan Beko çamaşır makinesi, deterjan ve suyu önceden karıştırarak elde ettiği bu solüsyonu doğrudan kumaşa uyguluyor. Bu sayede yıkama süresi azalırken, deterjanın çamaşırlara daha iyi karışmasıyla yıkama işleminin gücü artıyor.

Aquatech özelliği sayesinde çamaşır makinesi kazanının temizlik sırasındaki hareket oranı da azaldığından enerji tüketimi azalıyor. Beko Aquatech çamaşır makinesi, A enerji sınıfına göre yaklaşık yüzde 30 oranda daha az enerji tüketiyor.

