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Beko'dan Aeroflow teknolojisi ile buzdolaplarında yeni nesil soğutma sistemi

17.08.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Aeroflow teknolojisine sahip buzdolapları, yiyeceklerin yüzde 30'a kadar daha uzun taze kalmasını sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle tüketicilerin hayatını kolaylaştıran Beko, yeni nesil no-frost soğutma sistemi Aeroflow ile tazeliği tüm buzdolabına yayarak yiyeceklerin yüzde 30'a kadar daha taze kalmasını sağlıyor.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, Beko, iyi ve sağlıklı yaşam vizyonu doğrultusunda geliştirdiği yeni Aeroflow soğutma teknolojisi ile tazeliği tüm buzdolabına yayarak hem gıdaları hem de tüketicinin cebini koruyor.

Yeni Aeroflow teknolojisine sahip buzdolapları, rafların üzerine doğrudan üfleme yapmadan etkin bir hava dağılımı yapıyor ve yiyeceklerin yüzde 30'a kadar daha uzun taze kalmasını sağlıyor.

Farklı hacimlerde ihtiyaca uygun alternatiflerle satışa sunulan Aeroflow teknolojisi 78 cm ve 83 cm genişlikteki, 550 litre ve üzeri geniş hacimli, dolapların yanı sıra 70 cm ve 60 cm genişlikteki buzdolaplarında da satışa sunuluyor. Aeroflow yeni nesil soğutma sistemli buzdolapları, yiyecekler üzerinde yüzde 20 oranında daha az ağırlık kaybına uğramasını sağlayarak gıdaların nem içeriğini, rengini ve dokusunu koruyor.

Beko yeni teknolojisinin yanı sıra hesaplı kampanyasıyla da tüketicilerinin yüzünü güldürüyor. Ağustos ayının sonuna kadar 550 litre ve üzeri geniş hacim Beko buzdolabı alanlara Beko Mini Keyf Türk kahvesi makinesini hediye ediyor.

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