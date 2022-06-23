Bektaş Dolu kimdir? Bektaş Dolu, Garip Bülbül Neşet Ertaş filminde mi oynayacak, nereli ve kaç yaşında?

Bektaş Dolu, 23 Haziran 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. "Yolcu", "Yalan Dünya", "Şu Garip Halimden" gibi türkülerle milyonların gönlünde taht kuran merhum sanatçı Neşet Artaş'ın hayatı film oluyor. Bektaş Dolu film ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki Bektaş Dolu kimdir? İşte Bektaş Dolu hakkında bilgiler...

BEKTAŞ DOLU KİMDİR?

Bektaş Dolu, Kırklareli'nde dünyaya geldi.

Bektaş Dolu, 22 yaşındadır. Genç sanatçı, Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini anlatan filmde Neşet Ertaş'ın gençlik yıllarını canlandıracak.

Neşet Ertaş ve Mahzuni Şerif izinden ilerleyen Bektaş Dolu, çoğu zaman konserlerde ve programlarında Neşet Ertaş eserlerini seslendirmektedir. Bektaş Dolu, "Kızılırmak", " N'olu Ağlama", "Ana Yok Baba Yok Gurbet" gibi eserleriyle hayranlarına ulaşmıştır. Sahneleri ve konserlerinin yanı sıra Neşet Ertaş Film projesiyle şimdiden geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

BEKTAŞ DOLU, GARİP BÜLBÜL NEŞET ERTAŞ FİLMİNDE Mİ OYNAYACAK?

