Bektaşiliğe gönül verdi! Kadir Doğulu 'Derviş' Neslihan Atagül 'Bacı' oldu

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yılbaşı gecesi Kadir Doğulu ve Neslihan Atagülçifti Maslak'taki Balkabağı'nda eğlendi. Çıkışta muhabir arkadaşlarımızın röportaj yaptığı çift araçlarına doğru giderken arkalarından bir arkadaşları şöyle seslendi: Kadir Derviş...

Peki neydi bu derviş lakabının aslı, nereden çıkmıştı?

Zaten ünlü karı kocanın Bektaşilik yolculuğuna çıktığı ve Ankara'da yaşayan Prof. Dr Ali Osmay Güre'nin de kendilerine mentörlük yaptığı biliniyordu ama konunun Bektaşiliğin dışında farklı bir boyutta olduğu iddiası konuşuluyor.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Ali Suphi lakabını kullanan Ali Osmay Güre'ye, aralarında Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve Tansel Öngel'in de de bulunduğu bir grup ünlü oyuncu ve müzisyen "Baba" diye hitap ediyor.

Onlara göre Bektaşi olabilmek ve kurulan sofralarda yer alabilmek için "baba"dan "nasip almanız" gerek...

"MADDİ VE MANEVİ YARDIMLAŞMA İÇİNDELER"

Rakıya "dem" diyen bu grup aralarında özel bir kardeşlik bağı kurmuş durumda, maddi ve manevi yardımlaşma içinde ve birbirlerini seçilmiş, çok başarılı, özel insanlar olarak görüyor... Erkekler kadınlara bacı diyor.

Evlerinde kurulan sofralar ve şapka ve kıyafetle yaptıkları dua toplantıları saatlerce sürüyor. Zaman zaman toplantılara "kardeşlerimiz" dedikleri çocuklar da katılıyor. Buluşulan sofranın kuralları bulunuyor, mesela "baba" yemeğe başlamadan kimse başlamıyor, baba konuşmadan kimse konuşmuyor, telefonlara bakılmıyor.

HERKESİN YENİ BİR ADI VAR

Ayrıca herkesin yeni bir adı var; mesela Murat Dalkılıç'ın diğer adı "Keremcan", Tansel Öngel'in ise "Fethican"...

Adını "Kadir" vurgusuyla kullanmaya devam eden Kadir Doğulu ise son yıllarda gösterdiği gelişim sayesinde Ali Suphi tarafından "dervişlik" mertebesine yükseltilmiş.

'DERVİŞ' DİYE SESLENİYORLAR

Bu yüzden yakın çevresi ünlü oyuncuya "derviş" diye sesleniyor. Alim Yapım şirketini kuran Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün de içinde olacağı yeni projeler yapmak, müzik albümleri piyasaya çıkarmak ve bu bilgileri tüm dünyaya yaymak istiyor.



NESLİHAN ATAGÜL, SEFİRİN KIZI'NDAN BU YÜZDEN Mİ AYRILDI?

Bu arada "baba"nın lafından çıkmayan ve her konuyu danışan çiftten Neslihan Atagül'ün "Sefirin Kızı"ndan da bu nedenle ayrıldığı söylentisi var. Dizinin son sezonunda sağlık sorunları yaşayan oyuncunun projenin kendisine iyi gelmediğini belirten "baba"nın da izniyle projeden ayrılmaya karar verdiği öne sürülüyor.

"BACI DERKEN..."

Öte yandan ekibin önde gelen isimlerinden Murat Dalkılıç'ın kendisiyle aynı inanç sisteminde yaşayan ve eski sevgilisi Hande Erçel'in de arkadaşı olan Sitare Akbaş'a başta "bacı" derken, ilerleyen dönemde sevgili olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın ekibe ilk katıldığı dönemde Hande Erçel'i de bir kez dua sohbetine götürdüğü ancak ünlü oyuncunun daha sonra yakın çevresinden de gelen tepkiyle hem Dalkılıç'la hem de arkadaş ortamıyla tüm bağını kestiği belirtildi.

