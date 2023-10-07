Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) konusu nedir? Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olanBelalı Tanık , orijinal adıylaThe Hitman's Bodyguard filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Patrick Hughes yapıyor. İşte Patrick Hughes 'un yönettiği Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) filmi ile ilgili merak edilenler...
Dünya’nın en başarılı korumalarından olan Michael Bryce’nin yeni görevi Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılacak olan bir tetikçiyi korumaktır. Tıpkı kendi gibi alanının en iyilerinden olan bir tetikçiyi Londra’dan alıp Lahey’e götürmek oldukça zordur. Çünkü tetikçiyi susturmak isteyen bir yetkili, yol boyunca peşlerini bırakmaz.
Ryan Reynolds - Michael Bryce
Samuel L. Jackson - Darius Kincaid
Gary Oldman - Vladislav Dukhovich
Salma Hayek - Sonia Kincaid
Élodie Yung - Amelia Roussel
Joaquim de Almeida - Jean Foucher
Barry Atsma - Moreno
Tine Joustra - Renata Casoria
Kirsty Mitchell - Rebecca Harr
Sam Hazeldine - Garrett
Richard E. Grant - Bay Seifert
06:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Vikingler: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
12:45 En Güzel Bölüm
13:00 Yerli Dizi Tekrar
15:45 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
00:30 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
02:30 Vaha İle Evdeki Mutluluk
04:00 Benim Tatlı Yalanım