Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) konusu nedir? Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olanBelalı Tanık , orijinal adıylaThe Hitman's Bodyguard filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Patrick Hughes yapıyor. İşte Patrick Hughes 'un yönettiği Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) filmi ile ilgili merak edilenler...

BELALI TANIK FİLMİ KONUSU

Dünya’nın en başarılı korumalarından olan Michael Bryce’nin yeni görevi Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılacak olan bir tetikçiyi korumaktır. Tıpkı kendi gibi alanının en iyilerinden olan bir tetikçiyi Londra’dan alıp Lahey’e götürmek oldukça zordur. Çünkü tetikçiyi susturmak isteyen bir yetkili, yol boyunca peşlerini bırakmaz.

BELALI TANIK OYUNCULARI

Ryan Reynolds - Michael Bryce

Samuel L. Jackson - Darius Kincaid

Gary Oldman - Vladislav Dukhovich

Salma Hayek - Sonia Kincaid

Élodie Yung - Amelia Roussel

Joaquim de Almeida - Jean Foucher

Barry Atsma - Moreno

Tine Joustra - Renata Casoria

Kirsty Mitchell - Rebecca Harr

Sam Hazeldine - Garrett

Richard E. Grant - Bay Seifert

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Vikingler: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

12:45 En Güzel Bölüm

13:00 Yerli Dizi Tekrar

15:45 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)

00:30 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)

02:30 Vaha İle Evdeki Mutluluk

04:00 Benim Tatlı Yalanım

