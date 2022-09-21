YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Belaruslu turist kaldığı otelin banyosunda ölü bulundu

Belaruslu turist kaldığı otelin banyosunda ölü bulundu

21.09.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belaruslu turist kaldığı otelin banyosunda ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Belaruslu turist, kaldığı otelin banyosunda ölü bulundu.

Kargıcak Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan turist Anatoli Novikau’nun (71) odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen otel çalışanları harekete geçti.

Odayı kontrol eden otel çalışanları, Novikau’yu banyoda hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine otele gelen 112 Acil Servis ekipleri, Novikau’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Novikau’nun cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldüAlanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü
Kayseri'de 5’i firari hükümlü 20 kişi yakalandıKayseri'de 5’i firari hükümlü 20 kişi yakalandı
Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlıya ev hapsi verildiSamsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlıya ev hapsi verildi
Anahtar Kelimeler:
Alanya ölü bulundu

Antalya Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:37
Öğle
12:56
İkindi
16:23
Akşam
19:04
Yatsı
20:19
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.