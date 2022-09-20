YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Belarus'un Ankara Büyükelçisi Rybak'tan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Rybak'tan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

20.09.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Rybak'tan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ı makamında ağırladı.

Üretim ve Ticaret Kurulu Derneği Başkanı Özkan Pınar ve yönetiminin misafiri olarak kente gelen Rybak'a, Belarus'un küresel çapta ağır vasıta üretimi yapan firmasının Türkiye temsilcileri eşlik etti.

Belaruslu diplomatı ve beraberindeki heyeti belediye binası önünde mehter takımıyla karşılayan Yüce, makamında ağırladığı Rybak'a yöresel ürünler hediye etti.

Yerel yönetimler arasında kurulabilecek ortaklıkların ele alındığı görüşmede Yüce, Sakarya'nın her alanda faaliyet gösteren önemli firmalara ev sahipliği yaptığını belirtti.

Tarım ve sanayi alanlarında ülkenin birçok şehrinden önde olduklarını vurgulayan Yüce, "Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 30 farklı branşta 5 bin sporcumuz var. Her ay dünyadan ya altın ya gümüş ya da bronz madalyayı şehrimize getiriyoruz." dedi.

Yüce, sanayicilerle yakın iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, "Tarım ve sanayi sektöründe faaliyet gösterenlerle belediye olarak iç içeyiz, her konuda onların yanındayız. Turizm sektörüne hizmet edenlerle de birlikteyiz. Sadece altyapı, üst yapı ve sosyal donatı alanlarında değil, aynı zamanda şehrin ticari gelişiminde iş birliği halindeyiz." diye konuştu.

Büyükelçi Rybak da kendilerine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmelerden hem Belarus'un hem de Sakarya'nın kazançlı çıkacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş tedaviye alındıSakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı
Bodrum'da hayırseverlerin yaptırdığı iki okul törenle açıldıBodrum'da hayırseverlerin yaptırdığı iki okul törenle açıldı
Kırşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildiKırşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Sakarya ziyaret

Sakarya Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
05:11
Sabah
06:36
Öğle
12:57
İkindi
16:24
Akşam
19:07
Yatsı
20:27
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.