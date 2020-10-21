YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak ASO 1. OSB'yi ziyaret etti

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak ASO 1. OSB'yi ziyaret etti

ANKARA HABERLERİ  | 21.10.2020 10:17 | Son Güncelleme

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak ASO 1. OSB'yi ziyaret etti

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ın, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yaptığı ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği fırsatları ele alındı, sanayi ve üretim olmak üzere oluşturulabilecek projeler masaya yatırıldı.

ASO 1. OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Rybak, ASO 1.Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Belarus Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müşaviri ve Ticaret Temsilcisi Ruslan Kizeleviç'in yanı sıra ASO 1.OSB Başkan Vekili Mustafa Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık ve Müdür Yardımcısı Kamil Sunal da katıldı.

Ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği fırsatları ele alındı, sanayi ve üretim olmak üzere oluşturulabilecek projeler masaya yatırıldı.

Büyükelçi Rybak'a yürütülen faaliyetler ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler veren Başkan Akdaş, şu ifadeleri kullandı:

"ASO 1.OSB, 1000 hektarlık alan üzerinde, 6 ayrı kısımda, 30 ayrı sektörde faaliyet gösteren 331 sanayi parselinden oluşan Türkiye’nin en iyi yönetilen kurumsal organize sanayi bölgelerinden biridir. Bölgemiz Türkiye’nin ekonomisine 6 milyar dolar katkı sağlayan, yaklaşık 50 bin kişinin çalıştığı sanayi şehri haline gelmiştir. Ziyaretin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum."

Öte yandan, bölgede yer alan Hidromek, Nurus Mobilya ve Karba Otomotiv firmalarının üretim tesislerinde de incelemelerde bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
Vali Çiçek sorunları anında çözdü
Vali Çiçek sorunları anında çözdü
GÜNCELLEME - İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu
GÜNCELLEME - İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu

Ankara Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
12:38
İkindi
15:38
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Aslan Eczanesi
Cankaya
Beyazgül Eczanesi
Cankaya
Cadde Park Eczanesi
Cankaya
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Gökbala Eczanesi
Cankaya
İlaç Eczanesi
Cankaya
Leman Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Başdenetçi Malkoç Cezaevindeki Kadınları Ziyaret Etti
Başdenetçi Malkoç Cezaevindeki Kadınları Ziyaret Etti
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.