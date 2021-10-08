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Belçika 2-3 Fransa (Maç Sonucu)

08.10.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 UEFA Uluslar Ligi yarı finali, heyecanı yüksek bir maça sahne oldu. İtalya'da oynanan maçta Belçika, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta Fransa'ya yenilmekten kurtulamadı.

Belçika 2-3 Fransa (Maç Sonucu)

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan maçı Fransa geriden gelerek 3-2 kazandı ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Belçika, 37. dakikada Carrasco ve 40. dakikada Lukaku'nun Kevin De Bruyne'un asistleriyle bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Fransa geriye düştüğü karşılaşmada eşitliği yakalamayı başardı. 62. dakikada Benzema ile 69. dakikada Mbappe'nin penaltısı ile skora denge geldi. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Fransa'da bu kez Theo Hernandez sahneye çıktı ve takımını öne geçirerek finale taşıyan isim oldu.

Öte yandan Beşiktaşlı Michy Batshuayi, 90+2'de oyuna dahil olarak maçın uzatmalarında son 5 dakika mücadele etti.

Bu sonuçla Fransa, UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'nın rakibi oldu. Fransa ise İtalya ile üçüncülük maçına çıkacak taraf oldu.

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