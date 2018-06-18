Belçika geç açıldı

2018 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun favorilerinden Belçika zayıf rakibi Panama ile karşılaştı.
İlk dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü ele geçiren Belçika gol arasa da Panama savunmada çok iyi bir görüntü çizdi ve devre 0-0 sona erdi.
Belçika ikinci yarının hemen başında Mertens'in enfes golüyle 1-0 öne geçti.
Golden sonra rahatlayan Belçika, 69 ve 75. dakikalarda Lukaku'nun golleriyle mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.
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