Belçika geç açıldı

2018 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun favorilerinden Belçika zayıf rakibi Panama ile karşılaştı.

İlk dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü ele geçiren Belçika gol arasa da Panama savunmada çok iyi bir görüntü çizdi ve devre 0-0 sona erdi.

Belçika ikinci yarının hemen başında Mertens'in enfes golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra rahatlayan Belçika, 69 ve 75. dakikalarda Lukaku'nun golleriyle mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.



