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Belçika geç açıldı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 19:51 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika, Panama'yı Lukaku (2) ve Mertens'in golleriyle 3-0 yendi.

Belçika geç açıldı

2018 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun favorilerinden Belçika zayıf rakibi Panama ile karşılaştı.

İlk dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü ele geçiren Belçika gol arasa da Panama savunmada çok iyi bir görüntü çizdi ve devre 0-0 sona erdi.

Belçika ikinci yarının hemen başında Mertens'in enfes golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra rahatlayan Belçika, 69 ve 75. dakikalarda Lukaku'nun golleriyle mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika - Panama romelu lukaku Dries Mertens FIFA 2018 Dünya Kupası

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