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Belçika inanılmazı başardı! Japonlar harakiri yaptı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 02.07.2018 22:56 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, 2-0 geriye düştüğü maçta Japonya'yı 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Zaferi getiren gol 90+4'te geldi.

Belçika inanılmazı başardı! Japonlar harakiri yaptı

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile Japonya karşılaştı. İlk yarıda oldukça sıkıcı bir futbolun sergilendiği mücadelede gol sesi çıkmadı.

İkinci devrede ise sahada nefes kesen bir maç vardı. Henüz 48. dakikada Japonya öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına müthiş bir koşu yapan Haraguchi, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

1 dakika sonra Belçika'da Hazard direğe takılırken, 52'de bu kez sahneye Takashi Inui çıktı ve skor 2-0 oldu.

Neye uğradığını şaşıran Belçika'yı 69'da kornerden gelen topta çok ilginç bir şekilde golü bulan Vertonghen uyandırdı ve durum 2-1 oldu.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde ise bu kez sahneye Fellaini çıktı ve Hazard'ın müthiş ortasında kafayla topu ağlara göndererek maça eşitliği getirdi: 2-2.

90+4'te gol arayan Japonya karşısında kontra atağa çıkan Belçika, Chadli'nin golüyle maçı 3-2 kazanarak çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu. Japonya ise Dünya Kupası'na veda etti.

BELÇİKA 3 - 2 JAPONYA

STAT: Rostov Arena
HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba (Senegal)

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, De Bruyne, Witsel, Meunier, Carrasco (Dk. 65 Chadli), Mertens (Dk. 65 Fellaini), Eden Hazard, Lukaku
JAPONYA: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Hasebe, Shibasaki (Dk. 81 Yamaguchi), Haraguchi (Dk. 81 Honda), Kagawa, Inui, Osako

GOLLER: Dk. 48 Haraguchi, Dk. 52 Inui (Japonya), Dk. 69 Vertonghen, Dk. 74 Fellaini, Dk. 90+4 Chadli (Belçika)
SARI KART: Dk. 40 Shibasaki (Japonya)

MAÇTAN POZİSYONLAR
DAKİKA 48: Ani gelişen Japonya atağında, Shibasaki'nin ara pasıyla Belçika savunmasının arkasına sarkan Haraguchi, uzak direğe yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
DAKİKA 49: Eden Hazard, sağ kanattan yapılan yerden ortaya gelişine vurdu ancak top direkten döndü.
DAKİKA 52: Japonya skoru 2-0'a getirdi. Inui'nin ceza sahasının dışından çektiği şutta top, direğin yanından ağlarla buluştu.
DAKİKA 69: Ataklarını artıran Belçika, aradığı golü buldu. Korner sonrası Japonya savunması topu havalandırdı. Vertonghen, gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla önde olan kaleci Kawashima'yı avladı: 1-2.
DAKİKA 74: Sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Fellaini, kafa vuruşuyla Belçika'nın durumu 2-2'ye getirmesini sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika - Japonya FIFA 2018 Dünya Kupası

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