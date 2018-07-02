Belçika inanılmazı başardı! Japonlar harakiri yaptı

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile Japonya karşılaştı. İlk yarıda oldukça sıkıcı bir futbolun sergilendiği mücadelede gol sesi çıkmadı.

İkinci devrede ise sahada nefes kesen bir maç vardı. Henüz 48. dakikada Japonya öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına müthiş bir koşu yapan Haraguchi, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

1 dakika sonra Belçika'da Hazard direğe takılırken, 52'de bu kez sahneye Takashi Inui çıktı ve skor 2-0 oldu.

Neye uğradığını şaşıran Belçika'yı 69'da kornerden gelen topta çok ilginç bir şekilde golü bulan Vertonghen uyandırdı ve durum 2-1 oldu.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde ise bu kez sahneye Fellaini çıktı ve Hazard'ın müthiş ortasında kafayla topu ağlara göndererek maça eşitliği getirdi: 2-2.

90+4'te gol arayan Japonya karşısında kontra atağa çıkan Belçika, Chadli'nin golüyle maçı 3-2 kazanarak çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu. Japonya ise Dünya Kupası'na veda etti.

BELÇİKA 3 - 2 JAPONYA

STAT: Rostov Arena

HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba (Senegal)