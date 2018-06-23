Belçika, Tunus'u gole boğdu

2018 Dünya Kupası G Grubu'nda lider Belçika, Tunus ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Belçika, henüz 6. dakikada Hazard'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
16'da sahneye çıkan Romelu Lukaku, skoru 2-0'a getiren isim olurken, 2 dakika sonra Tunus, Dylan Bronn ile durumu 2-1 yaptı. Lukaku, 45. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve ilk yarı 3-1 sona erdi.
İkinci yarıda çok rahat bir futbol sergileyen Belçika, 51. dakikada Hazard ile bir gol daha buldu ve durumu 4-1 yaptı.
90'da sahneye çıkan Batshuayi skoru 5-1 yaparken, 90+3'te Tunus'ta Khazri son sözü söyledi ve Belçika maçtan 5-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Belçika puanını 6 yaparak gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantilerken, Tunus ise puansız olarak son sırada yer aldı.
BELÇİKA 5 - 2 TUNUS
STAT: Spartak
HAKEMLER: Jair Marrufo (ABD), Corey Rockwell (ABD), Juan Zumba (El Salvador)
BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, De Bruyne, Witsel, Meunier, Carrasco, Mertens (Dk. 86 Tielemans), Eden Hazard (Dk. 68 Batshuayi), Lukaku (Dk. 59 Fellaini)
TUNUS: Ben Mustapha, Bronn (Dk. 24 Naguez), Syam Ben Youssef (Dk. 41 Ben Alouane), Meriah, Maaloul, Khaoui, Skhiri, Sassi (Dk. 59 Sliti), Fakhreddine Ben Youssef, Badri, Khazri
GOLLER: Dk. 6 (penaltıdan) ve 51 Eden Hazard, Dk. 16 ve 45+3 Lukaku, Dk. 90 Batshuayi (Belçika), Dk. 18 Bronn, Dk. 90+3 Khazri (Tunus)
SARI KART: Dk. 14 Sassi (Tunus)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 5: Eden Hazard ile Syam Ben Youssef arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem Jair Marrufo penaltı noktasını gösterdi. Tunuslu oyuncuların pozisyonun dışarıda olduğu yönündeki itirazları sonrasında başvurulan Video Yardımcı Hakem (VAR) de kararı değiştirmedi. 6. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Hazard, kaleci Ben Mustapha ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.
DAKİKA 16: Belçika farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada kazanılan topla hızlı gelişen Belçika atağında, Mertens pasını Lukaku'ya gönderdi. Lukaku ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0.
DAKİKA 18: Tunus farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Khazri geçti. Khazri'nin penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Bronn kafayı vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 2-1.
DAKİKA 45+3: Belçika 3. golünü buldu. Mertens'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Lukaku, aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 51: Belçika farkı 3'e yükseltti. Kevin de Bruyne'ün savunma arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Eden Hazard, kaleciyi de geçip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1.
DAKİKA 76: Belçika 5. golüne çok yaklaştı. Mertens'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Batshuayi, kaleciyi geçip şutunu çekti, Meriah çizgi üzerinde yaptığı dokunuşla mutlak bir golü önledi.
DAKİKA 79: Belçika yine etkili geldi. Carrasco'nun kaleyi sol çaprazdan gördüğü pozisyonda çektiği şut kaleci Ben Mustapha'dan sekti, altı pas önünde boş pozisyonda Batshuayi şutunu çekti üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
DAKİKA 90: Belçika 5. golünü buludu. Tielemans'ın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte kayarak vuran Batshuayi topu filelerle buluşturdu: 5-1.
DAKİKA 90+3: Tunus ikinci golünü attı. Fakhreddine Ben Youssef'in pasıyla sağ kanatta son çizgiye inen Naguez'in altıpas önüne çevirdiği topa Khazri gelişine vurdu ve ağları havalandırdı: 5-2.
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