Belçika, Tunus'u gole boğdu

2018 Dünya Kupası G Grubu'nda lider Belçika, Tunus ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Belçika, henüz 6. dakikada Hazard'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

16'da sahneye çıkan Romelu Lukaku, skoru 2-0'a getiren isim olurken, 2 dakika sonra Tunus, Dylan Bronn ile durumu 2-1 yaptı. Lukaku, 45. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve ilk yarı 3-1 sona erdi.

İkinci yarıda çok rahat bir futbol sergileyen Belçika, 51. dakikada Hazard ile bir gol daha buldu ve durumu 4-1 yaptı.

90'da sahneye çıkan Batshuayi skoru 5-1 yaparken, 90+3'te Tunus'ta Khazri son sözü söyledi ve Belçika maçtan 5-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Belçika puanını 6 yaparak gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantilerken, Tunus ise puansız olarak son sırada yer aldı.

BELÇİKA 5 - 2 TUNUS

STAT: Spartak

HAKEMLER: Jair Marrufo (ABD), Corey Rockwell (ABD), Juan Zumba (El Salvador)

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, De Bruyne, Witsel, Meunier, Carrasco, Mertens (Dk. 86 Tielemans), Eden Hazard (Dk. 68 Batshuayi), Lukaku (Dk. 59 Fellaini)

TUNUS: Ben Mustapha, Bronn (Dk. 24 Naguez), Syam Ben Youssef (Dk. 41 Ben Alouane), Meriah, Maaloul, Khaoui, Skhiri, Sassi (Dk. 59 Sliti), Fakhreddine Ben Youssef, Badri, Khazri