Belçika'da skandal olay! Taraftar kulübü bastı, yönetime transfer listesi verdi.

Belçika futbolunun en köklü ve en başarılı takımlarından olan Anderlecht'te herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Belçika kaynaklı Der Standard gazetesine göre; Son yıllardaki kötü gidişine dur diyemeyen köklü kulüpte taraftarlardan kurulu bir heyet teknik direktörü Brian Riemer ve CEO Jesper Fredberg'i kendileriyle görüşmeye zorladı.

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Yapılan görüşmede taraftarlardan oluşan kurul, yönetime kimler gitmeli, kimler kalmalı, hangi tarz oyuncular transfer edilmeli, takım hangi oyunu oynamalı, taraftarların takıma daha fazla destek vermesi için neler yapılması gerektiği masaya yatırıldı. Taraftarların fikirleri tek tek not alındı.

Anderlecht, Ocak ayında taraftar heyeti, teknik direktör ve CEO tarafından belirlenen oyuncuların transferi üzerinde duracak.



