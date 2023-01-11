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Belçika'da skandal olay! Taraftar kulübü bastı, yönetime transfer listesi verdi.

11.01.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'nın en köklü kulüplerinden olan Anderlecht'te herkesi şoke eden bir olay yaşandı. İddiaya göre, taraftarlardan kurulu bir heyet, kulüp yönetimine baskı yaparak kendileriyle görüşmeye zorlarken, yapılan görüşmede yönetime transfer listesi verdi. İşte detaylar...

Belçika'da skandal olay! Taraftar kulübü bastı, yönetime transfer listesi verdi.

Belçika futbolunun en köklü ve en başarılı takımlarından olan Anderlecht'te herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Belçika kaynaklı Der Standard gazetesine göre; Son yıllardaki kötü gidişine dur diyemeyen köklü kulüpte taraftarlardan kurulu bir heyet teknik direktörü Brian Riemer ve CEO Jesper Fredberg'i kendileriyle görüşmeye zorladı.

YÖNETİME LİSTE VERDİLER

general-interior-overview-with-fans-and-supporters-of-rsc-anderlecht-during-the-croky-cup

Yapılan görüşmede taraftarlardan oluşan kurul, yönetime kimler gitmeli, kimler kalmalı, hangi tarz oyuncular transfer edilmeli, takım hangi oyunu oynamalı, taraftarların takıma daha fazla destek vermesi için neler yapılması gerektiği masaya yatırıldı. Taraftarların fikirleri tek tek not alındı.

Anderlecht, Ocak ayında taraftar heyeti, teknik direktör ve CEO tarafından belirlenen oyuncuların transferi üzerinde duracak.


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Anahtar Kelimeler:
Anderlecht taraftar 10

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