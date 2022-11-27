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Belçika Fas'a 2-0 mağlup oldu! Batshuayi'yi Beşiktaş'ın yıldızı yıktı

27.11.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Michy Batshuayi ve Mertens'in formasını giydiği Dünya Kupası'nın gizli favorisi Belçika, Fas ile karşı karşıya geldi. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadele izleyenlerin nefesini kesti. Karşılıklı ataklarla geçen maç seyir zevki açısından üst düzeydi. Özellikle Belçika'nın grup liderliği için çabaladığı maçta gülen taraf 2-0'lık skorla Fas oldu.

Belçika Fas'a 2-0 mağlup oldu! Batshuayi'yi Beşiktaş'ın yıldızı yıktı

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında bugün Belçika ile Fas karşı karşıya geldi. Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlangıç yapmıştı. Belçika Fas karşısında ise rakibine 2-0 mağlup olarak liderliği kaptırdı.

GOL İPTAL EDİLDİ!

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İlk yarının son anlarında Hakim Ziyech'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ziyech'in kullandığı frikik, direkt olarak ağlarla buluştu fakat top kaleye giderken Fas'ın bir oyuncusunun ofsaytta olmasını gerekçe gösteren hakem, golü iptal etti.

GOL 73'TE GELDİ!

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Karşılaşmada dakikaklar 73'ü gösterirken, ilginç bir gol kaydedildi. İlk yarıdaki iptal edilen gole benzer bir şekilde sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sabiri dar açıdan direkt kaleye vurdu. Bu esnada kale önünde bulunan Beşiktaşlı Saiss'in de katkısıyla top kaleci Courtois'nın sağından ağlarla buluştu.

SKORU ZAKARIA BELİRLEDİ

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Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken 90+2. dakikada Zakaria sahneye çıktı. Ziyech'in verdiği pasta topla buluşan Zakaria, takımının ikinci golünü atarken mücadelenin de skorunu belirlemiş oldu.

BATSHUAYI KENARA ALINDI

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Golün ardından Beşiktaş'ın yıldızı Batshuayi kenara alındı. Öte yandan 60. dakikada Galatasaraylı yıldız isim Mertens Hazard'ın yerine oyuna dahil oldu.

LİDERLİĞİ KAPTIRDI!

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Alınan bu sonuçla maç öncesi lider konumda bulunan Belçika 3 puanda kalırken, F Grubu'nun yeni lideri 4 puanla Fas oldu.

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