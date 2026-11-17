Konyaspor'un genç futbolcusu Ata Yanık, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Leipzig'in yaptığı teklifin geri çevrildiği öğrenilirken Almanya ve Fransa'dan bazı takımların genç oyuncu için temaslarını hızlandırdığı belirtildi.

LEIPZIG'İN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın aktardığı bilgilere göre, Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Ata Yanık için Konyaspor'a teklif sundu. Ancak yeşil-beyazlı yönetim, Alman ekibinden gelen bu teklifi kabul etmedi.

ALMANYA VE FRANSA'DAN YAKIN TAKİP

Leipzig'in yanı sıra Almanya ve Fransa'dan bazı kulüplerin de genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Ata Yanık için iki ülkeden gelen görüşmelerin son dönemde hız kazandığı ifade edildi.

KONYASPOR'DAN ALTINORDU İLE YENİ GÖRÜŞME

Konyaspor, Ata Yanık'ı Altınordu'dan transfer ederken sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesini kabul etmişti. Yeşil-beyazlıların, oyuncunun gelecekteki transferinden elde edeceği gelirin tamamına sahip olabilmek için Altınordu'nun elindeki yüzde 50'lik payı satın almaya çalıştığı öğrenildi.

Avrupa kulüplerinin ilgisi sürerken Konyaspor'un bu girişiminin Ata Yanık'ın transfer sürecinde nasıl bir rol oynayacağı merak konusu oldu.