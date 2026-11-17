Fenerbahçe, orta saha transferi için rotasını Rusya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız Matvey Kislyak için gerçekleştirdiği görüşmenin ardından CSKA Moskova'nın talepleri de ortaya çıktı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ CSKA MOSKOVA İLE GÖRÜŞTÜ

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz hafta CSKA Moskova Başkanı ile Matvey Kislyak'ın transferi konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray'ın da ilgilendiği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için ilk temasın kurulduğu belirtilirken, Rus kulübünün bonservis beklentisi de belli oldu.

CSKA MOSKOVA'NIN TALEBİ 35 MİLYON EURO

Matvey Kislyak'ın piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak CSKA Moskova'nın oyuncusunu kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı ve 35 milyon eurodan daha düşük bir teklifi kabul etmeyi düşünmediği aktarıldı.

Rus ekibinin ayrıca bonservis bedelinin büyük bölümünü peşin olarak talep ettiği ifade edildi. Kulübün maddi açıdan satış yapmak zorunda olmaması, transfer görüşmelerini Fenerbahçe açısından zorlaştırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

KISLYAK: "ÜÇ KULÜPTEN DE MESAJ ALIYORUM"

21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Türk kulüplerinden gelen ilgiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini belirten Kislyak, şu ifadeleri kullanmıştı:

" Evet. Bana her gün yazıyorlar. Üç kulüp: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Mesaj isteklerine bakıyorum, üçü de var."

MENAJERİ DE İLGİYİ DOĞRULAMIŞTI

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev de daha önce Matvey Kislyak'ın Türk kulüplerinin radarında olduğunu açıklamıştı. Kuzmichev, RB Sport'a yaptığı değerlendirmede, "Bildiğim kadarıyla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, Matvey Kislyak ile ilgileniyor. Bu bilgi doğru" ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

21 yaşındaki Matvey Kislyak, 1.80 boyunda ve merkez orta sahada görev yapıyor. Genç futbolcu, bu sezon CSKA Moskova formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.