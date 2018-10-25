Belçika FIFA sıralamasında zirvede

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) dünya sıralamasında Belçika zirvede yer aldı. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre'yi 2-1 yenen Belçika, geçen ay aynı puana sahip olduğu Fransa'yı geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.
Bin 733 puanlı Belçika'yı, bir puan geriden Fransa, bin 669 puanla da Brezilya takip etti. A Milli Takım, bin 449 puanla 38. sıradaki yerini korudu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 29 Kasım'da açıklanacak.
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