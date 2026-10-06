Messi son kez Benin karşısında! "Kimsenin bitmesini istemediği gece"

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden Lionel Messi için Arjantin Milli Takımı'ndaki yolculuğun sonuna gelindi. Arjantin'in Benin ile oynayacağı karşılaşmada son kez milli formayı giymesi beklenen Messi, veda öncesinde taraftarlara duygu yüklü bir mesaj gönderdi.

MESSİ'DEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Arjantin Milli Takımı ile 21 yıllık bir geçmişe sahip olan Lionel Messi, kariyerinin en özel dönemlerinden birine noktayı koymaya hazırlanıyor.

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli formanın kendisi için taşıdığı anlamı vurgulayarak, "O an geldi. Huzur içinde ayrılıyorum, her şeyimi verdim. Bu forma yıllarca hayalim, gururum ve hayatım oldu. Beni bu kadar çok sevdiğiniz için teşekkür ederim. Sizi her zaman kalbimde taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

Messi ayrıca son antrenmanından fotoğraflar paylaşarak, geride kalan dönemin kendisi için unutulmaz olduğunu belirtti.

MONUMENTAL STADI'NDA TARİHİ GECE

Messi'nin Arjantin formasıyla son kez sahne alacağı karşılaşma Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanacak.

85 binden fazla taraftarın tribünlerde yer almasının beklendiği mücadele öncesinde Arjantin Futbol Federasyonu da özel bir veda hazırlığı yaptı. Federasyon, tarihi geceyi "Kimsenin bitmesini istemediği gece" ifadeleriyle duyurdu.

ARJANTİN-BENİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Messi'nin milli takım kariyerindeki son karşılaşması olacak Arjantin-Benin mücadelesi, bu geceyi yarına bağlayan gece TSİ 02.00'de başlayacak.

Tarihi mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Arjantinli futbolseverler, Messi'nin milli forma altındaki son maçında yıldız oyuncuya veda edecek.