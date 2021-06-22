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Belçika Finlandiya'yı da boş geçmedi

22.06.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 B Grubu üçüncü maçında Belçika, Finlandiya'yı 2-0 yenerek liderliğini perçinledi, Finlandiya ise 3. sırada kalarak en iyi üçüncü sıralamasında ilk 4'e girmeyi beklemeye koyuldu.

Belçika Finlandiya'yı da boş geçmedi

EURO 2020 B Grubu üçüncü maçında Finlandiya ile Belçika karşı karşıya geldi.

Rusya'da bulunan Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 2-0 kazanarak liderliğini perçinledi.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Belçika sessizliği 65'te Lukaku ile bozdu ancak gol VAR kararıyla iptal edildi. 74. dakikaya gelindiğinde Hradeck'nin kendi kalesine attığı golle eşitlik bozuldu ve Belçika öne geçti. 81. dakikada bu kez Romelu Lukaku golünü atarak farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Belçika 9 puanla lider olarak gruptan çıkmayı başardı. Finlandiya ise 3 puanda kaldı grubu 3. sırada tamamladı. Finlandiya gruptan çıkmak için tüm maçların üçüncü maçlarının bitmesini bekleyerek en iyi üçüncüler sıralamasında ilk 4'e girmeye çalışacak.

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Belçika Milli Futbol Takımı Finlandiya Milli Futbol Takımı
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