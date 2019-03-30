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Belçika İçişleri Bakanlığı Christian Luyindama'ya idari ceza verecek!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'a transfer olduktan sonra eski takımı Standard Liege'in Anderlecht maçına giden ve rakip taraftarlara küfreden Christian Luyindama için Belçika İçişleri Bakanlığı devreye girdi.

Belçika İçişleri Bakanlığı Christian Luyindama'ya idari ceza verecek!

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın başı Belçika'da derde girdi. Galatasaray'a imza attıktan sonra veda için eski takımı Standard Liege'in Anderlecht ile oynadığı maça giden Luyindama, maçta Anderlecht takımlarına küfretmiş ve el hareketleri çekmişti.

Belçika basınında çıkan habere göre hakkında soruşturma başlatılan Luyindama için Belçika İçişleri Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlığa bağlı futbol biriminin polislerden rapor aldığı ve kısa süre içinde cezayı açıklayacağı belirtildi.

Luyindama'nın rakip taraftarlara uygunsuz hareketleri nedeniyle 250 - 5000 euro para cezası ve 3-5 ay arası Belçika'da statlara giriş yasağı alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Christian Luyindama standart liege

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