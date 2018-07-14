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Belçika - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Dünya Kupası 3.lük maçı canlı izle)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 14.07.2018 08:01 | Son Güncelleme

Belçika - İngiltere maçı ile 2018 Dünya Kupası'nda üçüncü belli oluyor. Yarı finale kadar tüm maçlarını kazanan Belçika, Fransa'ya 1-0 yenilerek finale çıkamamıştı. İngiltere ise yarı finalde Hırvatistan'a uzatmalarda 2-1 yenilerek finale çıkamadı. Belçika ile İngiltere, bu akşam Dünya Kupası 3.lüğü için mücadele edecekler. Peki Belçika - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Belçika - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Dünya Kupası 3.lük maçı canlı izle)

Belçika - İngiltere maçı ile Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası 2018 organizasyonunda 3. belli oluyor. Dünya Kupası'nda gol kralllığında yarışan Harry Kane ile Rumelu Lukaku'nun karşılaşacağı Belçika - İngiltere maçı heyecanla bekleniyor. Belçika, turnuvada tüm maçlarını kazanarak yarı finale kadar çıktı fakat Fransa'ya 1-0 yenilerek finale gidemedi. İngiltere ise Hırvatistan karşısında 1-0 önde götürdüğü maçı, uzatmalarda yediği golle 2-1 kaybetti. Şimdi Belçika ile İngiltere, Dünya üçüncülüğü için karşı karşıya. Peki Belçika - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BELÇİKA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçlarını kaybeden Belçika ile İngiltere üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak Belçika - İngiltere maçı saat 17.00'de başlayacak ve karşılaşmada İran Futbol Federasyonundan Alireza Faghani düdük çalacak. Dünya Kupası 3.lük maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bu maçı aşağıdaki TRT 1 canlı yayın linkinden online izleyebilirsiniz.

BELÇİKA - İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE

BELÇİKA - İNGİLTERE MAÇI TARİHÇESİ

İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta İngiltere'nin büyük üstünlüğü dikkat çekiyor. İngilizler, 22 maçta 15 galibiyet elde ederken, Belçika yalnızca 2 maçı kazanabildi. Beş maçta ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. İngiltere'nin attığı 70 gole, Belçika 26 golle karşılık verebildi.

Belçika ile İngiltere arasındaki köklü rekabette ilk mücadele 97 yıl önce oynandı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan karşılaşmayı İngiltere 2-0 kazandı ve rekabette ilk galibiyeti elde eden taraf olarak tarihe geçti.

Belçika, İngiltere ile rekabetinde 2. galibiyeti için tam 82 yıl bekledi. İlk galibiyetini 1936'da elde eden Belçika, ikinci galibiyetini ise Rusya'nın ev sahipliği yaptığı bu Dünya Kupası'nda ulaştı. Belçika grup maçlarında Adnan Januzaj'ın golüyle 1-0 kazandı.

Belçika 9 puanla grubunu lider tamamlarken, İngiltere 6 puan ile ikinci sırada bir üst tura yükseldi.

DÜNYA KUPASI'NDA 4. KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Belçika ile İngiltere, Dünya Kupası'nda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. 1954'te İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada grup aşamasında oynanan maç 4-4 sona erdi.

İtalya'da 1990'da düzenlenen şampiyonanın son 16 turudaki mücadeleyi ise İngiltere 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

2018 Dünya Kupası gruplarında oynanan mücadeleyi ise kazanan 1-0'la Belçika olmuştu.

GOL KRALLARININ MAÇI

Bu mücadele iki takımın golcüleri Harry Kane ve Romelu Lukaku için de farklı bir anlam taşıyor.Dünya Kupası gol krallığı yarışında Kane 6 golle ilk sırada yer alırken, Lukaku 4 golle ikinci basamakta bulunuyor.

BELÇİKA'NIN KUPADA 48. MAÇI

  1. Dünya Kupası'nı geçiren Belçika, şampiyonadaki 48. maçını oynayacak. Avrupa ekibi geride kalan 47 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. 66 gol atan Belçika kalesinde ise 72 gol gördü.

İNGİLTERE'NİN KUPADA 69. MAÇI

İngiltere, Dünya Kupası boyunca çıktığı 68 maçta 29 galibiyet, 21 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Ada ekibi 91 gol atarken, kalesinde ise 62 gol gördü. 15. Dünya Kupası'nı yaşayan İngilizler 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak ilk ve tek Dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

Ada ekibinin, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1986 ve 1990'daki şampiyonalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.

BELÇİKA - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRİ

Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Dembele, Fellaini, Witsel, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Young, Henderson, Alli, Lingard, Sterling, Kane.

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