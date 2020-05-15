Belçika ligi tescil edildi! Şampiyon Club Brugge oldu!

Belçika liginde koronavirüs gelişmesi yaşanıyor. Club Brugge şampiyon ilan edilirken, Waasland-Beveren alt lige (1B) düştü.

Belçika basınında yer alan habere göre, Club Brugge şampiyon ilan edildi. Bu kararın yanında sezonun iptal edilmesi de önerilmişti. Fakat bugün Belçika Federasyonu ile toplanan lig takımları anlaşmaya vardı. Genel kurulda yapılan oylamada %80 oranla Club Brugge'nin şampiyon olduğuna karar verildi. Bunun yanında Waasland-Beveren alt lige (1B) düştü.

CLUB BRUGGE ŞAMPİYONLUĞU DUYURDU!



