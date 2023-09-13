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Belçikalı yardımsever Edirne'deki çocuklara hediyeler getirdi

13.09.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini sınır ötesi çocukları mutlu etmeye adayan Belçikalı yardımsever Bernard Bermaund Edirne'deki çocukları da sevindirdi.

Kendi aracıyla yaklaşık 2 bin kilometreden fazla yol katederek Edirne'ye gelen Bermaund, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleriyle iletişime geçti.

Ecza deposu bulunan Bermaund, dezavantajlı çocuklar için getirdiği oyuncak ve çeşitli hediyeler ile üzerinde "Çocuklar için oyuncak" yazılı tişörtleri ekiplere teslim etti.

Barmaund, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez Edirne'ye geldiğini söyledi.

Belçika'da asıl işinin eczanelere ilaç dağıtımı yapmak olduğunu ifade eden Barmaund, hafta sonları ihtiyaç sahibi kişilere, bebekleriyle yalnız yaşayan annelere ve ailelere yardım götürdüğünü anlattı.

Barmaund, daha önce farklı ülkelerdeki çocuklar için de oyuncak yardımında bulunduğunu vurguladı.

"HER YIL YARDIM GÖTÜRÜYORUM"

Çocukları mutlu etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Barmaund, şöyle devam etti:

"Kamyonetimde oyuncak, kıyafet, bebek malzemeleri, yiyecek ve Belçika çikolatası getirdim. Yardım götürmenin beni en çok mutlu eden tarafı, insanların gülümsediğini ve sevindiğini, benim yardımım sayesinde kendilerini iyi hissettiğini görmek.

Her yıl yardım götürüyorum. 2021'de Belçika'da birçok çocuğa ve aileye yardım ettim. 2022'de Ukrayna-Rusya savaşı başlayınca da Ukrayna'ya bağış, oyuncak, kıyafet ve yiyecek ulaştırdım. Bu yıl da topladığım oyuncakları Türkiye'ye çocuklar için getirdim."

Tüm Türk halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Barmaund, üzerindeki "çocuklar için oyuncak" yazılı tişörtü neden giydiğini anlattı.

Tişörtteki Türk Bayrağı tutan kıza "Malazena" adını verdiklerini aktaran Barmaund, "Bu kıza Malazena adını verdim çünkü resimleri yapan kişinin adıydı. Dünya'ya bir mesaj vermek istedim. Mesajım tüm dünya çocuklarının mutlu olması. Aslında çok zor çünkü çocuklar dünyanın en güzel şeyi, ailelerin başına gelecek en güzel şey. Çocuklar gülmek, oynamak, sevmek için var. Çocuklara yardım etmek için tüm dünyayı gezmek isterdim ama bunun için yeterli zamanım ve kaynağım yok." ifadelerini kullandı.

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