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Belçika'nın RSCA Anderlecht Futsal Takımı Afyonkarahisar'da kamp yaptı

04.09.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'nın RSCA Anderlecht Futsal Takımı Afyonkarahisar'da kamp yaptı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Belçika Erkek Futsal 1. Ligi'nde mücadele eden RSCA Anderlecht Takımı, 22 kişilik kadrosuyla Afyonkarahisar'da kamp yaptı.

RSCA Anderlecht Futsal Takımı Kulüp Başkanı Ömer Pala, AA muhabirine, geçen yıl da kamp çalışması için Afyonkarahisar'a geldiklerini söyledi.

Geçen yılki memnuniyetlerinden dolayı bu yıl da Afyonkarahisar'ı tercih ettiklerini kaydeden Pala, "Sporcular da çok seviyorlar buranın havasını. Burada çift antrenman yapıyoruz. Hazırlıkları tamamlıyoruz. 7 gün kamp yaptık. Hedefimiz son 4 yılda olduğu gibi bu sezonu da Belçika Şampiyonluğu ile tamamlamak istiyoruz." dedi.

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Belçika kamp çalışma

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