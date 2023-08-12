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Belçim Bilgin aşka geldi! Sevgilisinin omzuna çıkıp poz verdi

12.08.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, bir süredir ilişki yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile katıldığı festivalden pozlarını paylaştı. Bilgin'in sevgilisi ile romantik karelerine yorum ve beğeni yağdı.

Daha önce Aşk Tesadüfleri Sever, Kelebeğin Rüyası ve Güz Sancısı gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Belçim Bilgin yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin her paylaşımı olay oluyor.

Ünlü oyuncu Bilgin, bir süredir aşk yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Osheaga adlı müzik festivaline katıldı.

Ünlü isim, katıldığı etkinlikte sevgilisinin çocuklarıyla da bir araya geldi. Bilgin, eğlenceli anlarının fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Bilgin ve Di Blasio, hem eğlenceli hem de romantik anlar yaşadı.

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Bilgin'in gönderisi binlerce beğeni alırkan birçok yorum da yapıldı. Belçim Bilgin ve sevgilisinin karelerine; 'Çok mutlu görünüyorsun', 'Harikasınız' gibi yorumlar yapıldı.

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2006 yılında Yılmaz Erdoğan ile evlenen Belçim Bilgin, 2009 yılında oğlu Rodin'i kucağına almıştı. Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çifti, 2018 yılında boşanmıştı.

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