Aslıhan Gürbüz yeni yaşını kutladı! Doğal güzelliğine yorum yağdı

Yahşi Cazibe, Zeytin Tepesi, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Bodrum Masalı, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz son olarak Kral Kaybederse dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle setlere ara veren Gürbüz doğa ile iç içe sakin bir yaşam sürmek için Ayvalık'a yerleşmişti.

Zeytin hasadı bile yapan ünlü isim köy yaşantısını sosyal medya üzerinden paylaşıyordu. Aslıhan Gürbüz şimdi de doğum günü pozlarıyla gündeme geldi.

YORUM YAĞDI

Kucağında kedisi ile poz veren Gürbüz'ün doğal ve filtresiz hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun doğal görünümü kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Aslıhan Gürbüz'e; 'çok güzelsin', 'her haliyle çok güzel', 'dünyalar güzeli' bibi yorumlar yapıldı.