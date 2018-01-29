Belçim Bilgin Fi dizisinin son bölümlerinde rol alacak

Başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür gibi isimlerin rol aldığı ve Puhu TV'nin dizisi Fi, 3 bölüm sonra final yaparak veda edecek.
KANSER HASTASINI CANLANDIRACAK
Oyuncu Belçim Bilgin, Fi-Çi dizisine konuk oyuncu olarak girdi. Dizide kanser hastası bir kadını canlandıracak.
Fİ 2. SEZON Çİ 8. BÖLÜM FRAGMANI
Fi-Çi'nin merakla beklenen 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm yayın tarihi ise 2 Şubat saat 21.00 oldu. Dizi 10. bölümde ise final yaparak izleyiciye veda edecek.
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