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Belçim Bilgin Fi dizisinin son bölümlerinde rol alacak

Fİ HABERLERİ | 29.01.2018 22:37 | Son Güncelleme 10 saat önce

Yılmaz Erdoğan'ın eşi Belçim Bilgin, başrollerinde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Fi-Çi dizisinde kanser hastası bir kadını canlandıracak. Fi Çi'nin 2. sezon 8. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Belçim Bilgin Fi dizisinin son bölümlerinde rol alacak

Başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür gibi isimlerin rol aldığı ve Puhu TV'nin dizisi Fi, 3 bölüm sonra final yaparak veda edecek.

KANSER HASTASINI CANLANDIRACAK
Oyuncu Belçim Bilgin, Fi-Çi dizisine konuk oyuncu olarak girdi. Dizide kanser hastası bir kadını canlandıracak.

BELCİM BİLGİN Fİ

Fİ 2. SEZON Çİ 8. BÖLÜM FRAGMANI

Fi-Çi'nin merakla beklenen 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm yayın tarihi ise 2 Şubat saat 21.00 oldu. Dizi 10. bölümde ise final yaparak izleyiciye veda edecek.

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Belçim Bilgin fi çi

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